Депутат Бурматов: необходимо ввести "всеобщую регистрацию" домашних животных в РФ

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В России необходимо создать "всеобщую регистрацию" домашних животных. Сейчас в ряде регионов страны питомцев документируют экспериментально, сообщил в эфире радио КП первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

"Это должно быть добровольно, никаких штрафов. Это должен быть сервис, а не обязанность, для ответственных хозяев, которые потеряли своих питомцев. <...> Конечно, это проблема в основном крупных городов, где теряется много животных", – рассказал парламентарий.

Депутат напомнил, что в самолетах уже нельзя перевозить незарегистрированных питомцев. Потом это распространится и на железнодорожные перевозки, считает Бурматов.

Ранее сообщалось, что в РФ могут начать присваивать домашним животным идентификационные номера. В Минприроды заявили о проработке механизма учета питомцев с целью устранения правового пробела в вопросах обращения с животными. Также это поможет уменьшить популяцию питомцев без хозяев.