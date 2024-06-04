Минприроды: домашних животных в России намерены пронумеровать

Фото: 123RF/mrwed54

В России могут начать присваивать домашним животным идентификационные номера, а их хозяева должны будут информировать об этом федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минприроды.

В ведомстве отметили, что прорабатывают механизм учета питомцев, чтобы устранить правовой пробел в вопросах обращения с животными и уменьшить популяцию питомцев без хозяев.

Согласно документу, во ФГИС появится карточка для владельца животного. Также там присвоят питомцу уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер.

"Это повысит уровень персональной ответственности владельцев плюс позволит привлечь хозяина в случае, если он выбросит животное либо если собака покусает людей", – объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, в РФ также сделают всеобщую базу по бездомным животным.

С 1 сентября в России начнут маркировать корма для питомцев и ветеринарные препараты, все участники оборота должны пройти регистрацию в системе "Честный знак".

Сведения о розничной продаже ветеринарных препаратов необходимо передавать с 1 марта 2025 года, а с 1 сентября 2025 года – для лекарств, поставляемых в ветклиники и агрохолдинги. Всего в эксперименте участвуют 634 компании, в том числе 56 производителей и 53 импортера.

