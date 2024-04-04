Москвичи чаще всего заводят беспородных кошек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самыми популярными животными для дома среди москвичей стали кошки и собаки, но свое предпочтение горожане также отдают кроликам, шиншиллам, рептилиям и другим экзотическим животным, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

В своем личном кабинете на mos.ru жители столицы указали информацию о примерно 380 тысячах домашних животных. За год это число выросло почти на 40 тысяч. Согласно статистике, пользователи чаще останавливаются на беспородных кошках – соответствующую информацию на портал мэра правительства столицы добавили около 196 тысяч столичных жителей. А среди породистых по-прежнему популярны шотландская вислоухая, британская короткошерстная и мейн-кун.

У собачников в приоритете миниатюрные породы, например йоркширские терьеры, чихуахуа и джек-рассел-терьеры, так как их удобно держать в квартирах. Из средних и крупных встречаются лабрадоры, немецкие овчарки и сиба-ину. Всего пользователи портала сохранили данные более чем о 171 тысяче собак.

Кроме того, о различных экзотических животных информацию загрузили порядка 11 тысяч москвичей.

Жители столицы могут внести данные о своих домашних любимцах в личном кабинете на mos.ru в разделе "Документы и данные", там понадобится выбрать подраздел "Питомцы". Пользователь может указать пол животного, кличку, породу, дату рождения, номер чипа.

"Сохранив сведения о питомце в своем профиле, горожане получают доступ ко всем возможностям суперсервиса "Мой питомец", ключевой из которых является амбулаторная карта домашнего любимца. Это поможет в том числе быстрее записывать питомца к ветеринару", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

В сервисе "Запись к ветеринарному врачу" можно выбрать ветклинику. Всего в столице работают 26 государственных ветеринарных клиник, в которых врачи оказывают свыше 180 услуг, среди них – консультации, клинико-диагностические исследования, вакцинация, оформление документов для поездок, стоматологические услуги и другое.

Ранее эксперты назвали самых неприхотливых питомцев. Так, по их мнению, много внимания не требуют кролики. Их владельцам достаточно раз в неделю чистить клетку и следить за наличием корма и воды в мисках.

К числу неприхотливых питомцев также можно отнести хомяков и попугаев.