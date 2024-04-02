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02 апреля, 09:28

Общество

Эксперты назвали самых неприхотливых питомцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Иногда люди, желающие завести домашнего питомца, отказываются от идеи, боясь сложного ухода. Однако уход за некоторыми животными не требует много усилий и времени, сообщает Pravda.ru.

Как рассказали изданию эксперты, много внимания не требуют кролики. Их владельцам достаточно раз в неделю чистить клетку и следить за наличием корма и воды в мисках.

К числу неприхотливых питомцев также можно отнести хомяков и попугаев. Чистить клетку у первых можно один раз в две недели. Владельцам попугаев следует знать, что птиц необходимо кормить специальным кормом.

Ранее заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская рассказала, что лишний вес у животных может привести к проблемам со здоровьем, в том числе с сердцем. Ожирение в целом снижает качество и продолжительность жизни питомцев. Кроме того, ожирение способствует появлению инсулинорезистентности.

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