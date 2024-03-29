Акция по чипированию домашних питомцев продлится в Москве до 30 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чипировать домашних питомцев в Москве можно будет вплоть до 30 апреля. Об этом рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Так, на протяжении всего апреля москвичи и гости столицы смогут провести эту процедуру в 26 государственных столичных ветклиниках по сниженной цене за 879 рублей.

Сауткин напомнил, что процесс чипирования в столичном регионе не является обязательным, однако он дает много преимуществ, например, в случае потери животного чип позволит быстро найти питомца. При этом чипирование необходимо для выезда с животным за границу.

"С начала этого года в государственных ветклиниках установили чипы уже более 1 600 животным, 70% из них – собаки, 30% – кошки. Прошел процедуру и один экзот – сурикат", – уточнил председатель комитета ветеринарии Москвы.

По его словам, за последние два месяца число желающих чипировать питомцев перед летом увеличилось. При этом многие делают эту процедуру, чтобы уберечь себя от потери животного.

Установка чипа не требует какой-либо подготовки и проводится за пару минут. Записаться на процедуру можно на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы", а также в контакт-центре госветслужбы по номеру +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно). Можно прийти на чипирование и по живой очереди.

После процедуры врачи рекомендуют следовать некоторым советам: не мочить и термически не обрабатывать место введения чипа, а также не трогать и не травмировать его на протяжении 3–7 дней. За это время чип под кожей обрастет соединительной тканью, и питомец сможет вести привычный ему образ жизни.

В комитете ветеринарии Москвы заявили, что процедуру можно проводить не только для кошек и собак, но и для других животных. Например, в прошлом году чипировали рептилий, хорьков, енотов и попугаев. В общей сложности за 2023 год в столице чипы установили 6 038 питомцам.

Ранее стало известно, что в Москве появится 2 111 временных пунктов вакцинации от бешенства для домашних животных. Они расположены в каждом районе в шаговой доступности и работают по особому графику. Эту вакцинацию также проведут бесплатно в любой из 26 государственных ветклиник.

