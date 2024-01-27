Москвичам рассказали о работе суперсервиса "Мой питомец"

Сведения о питомцах, их здоровье, а также ветеринарные услуги и инструкции на все случаи жизни собраны в городском сервисе "Мой питомец" на сайте mos.ru.

Так, любой желающий может узнать, как подготовиться к появлению животного в доме. Кроме того, сервис покажет, где расположены ветклиники, где можно бесплатно привить питомца или, например, где расположены площадки для дрессировки и выгула собак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.