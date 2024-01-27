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27 января, 08:15

Общество

Москвичам рассказали о работе суперсервиса "Мой питомец"

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Сведения о питомцах, их здоровье, а также ветеринарные услуги и инструкции на все случаи жизни собраны в городском сервисе "Мой питомец" на сайте mos.ru.

Так, любой желающий может узнать, как подготовиться к появлению животного в доме. Кроме того, сервис покажет, где расположены ветклиники, где можно бесплатно привить питомца или, например, где расположены площадки для дрессировки и выгула собак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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