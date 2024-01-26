Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские медицинские работники продолжат получать форменную одежду, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы указал, что в этом году планируется выдать более 140 тысяч комплектов. Также градоначальник напомнил, что решение о переходе на единую медицинскую форму приняли в 2020 году. До этого городские медучреждения покупали одежду сами, и она отличалась по цвету и фасону.

Собянин уточнил, что при создании моделей были учтены пожелания врачей и требования техники безопасности. Кроме того, для изготовления использовались только качественные материалы, заверил градоначальник.

Ранее Собянин рассказывал, что свыше 24 тысяч медиков повысили свою квалификацию в кадровом центре столичного Депздрава в 2023 году. Там более 1,1 тысячи единиц высокотехнологичного симуляционного и медоборудования, свыше 70 программ дополнительного профобразования и различные тренинги, отметил он.

Собянин: 24 тыс медиков повысили квалификацию в кадровом центре Депздрава в 2023 году