Депутаты внесли законопроект о досрочном выходе на пенсию для врачей частных клиник

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Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) направили в Госдуму законопроект, по которому врачи частных клиник смогут досрочно отправляться на пенсию. Документ размещен в базе палаты парламента.

Если законопроект будет одобрен, тогда поправки будут внесены в статью 30 ФЗ "О страховых пенсиях". Сейчас врачи частных клиник могут уйти на досрочную пенсию после того, как проработают в селах не менее 25 лет или не менее 30 лет в городах.

Депутаты СРЗП предлагают предоставить такую возможность для сотрудников некоммерческих медучреждений, которые оказывают услуги в рамках обязательного медицинского страхования.

В документе также сказано, что для реализации этого проекта потребуются дополнительные средства из бюджета, которые составят порядка 3,3 миллиарда рублей.

При этом в сопроводительном письме сказано, что правительство не поддержало законопроект. Как заявили в кабмине, право на досрочную пенсию является одной из мер социальных гарантий для врачей, проработавших в особых условиях труда с учетом режима работы, нагрузки и оплаты.

"В связи с этим предлагаемое законопроектом распространение указанного права на медицинских работников организаций частной формы собственности представляется недостаточно аргументированным", – сказано в письме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все обязательства перед работниками социальной сферы будут выполнены в полном объеме. Градоначальник заявил об этом в отношении зарплаты врачей, учителей и работников культуры.



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