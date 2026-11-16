Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает об ограничениях работы системы спутниковой связи Starlink на территории Украины. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Я не слышал такого", – сказал американский лидер, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.

Ранее СМИ писали, что из-за проблем с американской системой спутниковой связи Starshield (военная версия Starlink. – Прим. ред.) украинские военнослужащие якобы не могут выполнить запланированные операции. Неназванный украинский чиновник уточнил, что перебои продолжались несколько дней.

Между тем представители компании SpaceX рассказали представителям СМИ, что никаких ограничений на работу Starshield не вводилось.