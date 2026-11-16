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Глава Минпромторга России Антон Алиханов, который пользуется электромобилем "Атом", заявил, что сервисы вендоров электрозарядок должны быть встроены непосредственно в автомобиль. Об этом он рассказал в рамках международного экспортного форума "Сделано в России".

"Хотелось бы, чтобы все было встроено внутрь. Чтобы не нужно было, подъезжая к разным зарядкам, каждый раз скачивать отдельные приложения разных вендоров", – пояснил министр.

По его словам, такой подход избавит водителей от необходимости устанавливать сторонние приложения и сделает процесс зарядки более удобным.

"Атом" выпускается на заводе "Москвич" компанией "Кама". Первые товарные машины передали клиентам в середине июля.

Алиханов приобрел "Атом" в середине сентября и с тех пор на нем ездит. Он уточнил, что российский электромобиль пользуется спросом у покупателей.