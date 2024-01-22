Врачи флагмана ГКБ имени Вересаева спасли более 50 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сотрудники флагманского центра ГКБ имени В. В. Вересаева за год спасли свыше 50 тысяч человек. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, концепция центра заключается в том, чтобы максимально приблизить высокотехнологичную медпомощь к неотложному пациенту. Реализовать эту идею помог новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи, указала она.

Ракова объяснила, что стандарт подразумевает единые алгоритмы и логистику оказания экстренной помощи в любой больнице, а также командную работу всех подразделений и врачей. Это оптимизирует диагностику, повышает скорость принятия решений и качество помощи, резюмировала заммэра.

Отмечается, что за год работы центра выросла пропускная способность больницы. Так, до его открытия в приемное отделение ГКБ имени В. В. Вересаева поступали 114 человек в сутки, после открытия – около 155. Также время от поступления пациента до его первичного осмотра в среднем уменьшилось в три раза и на данный момент не превышает 15–20 минут.

Кроме того, почти 50% экстренных пациентов получили помощь без госпитализации в течение двух часов, около 30% – в срок до шести часов. Основная доля поступивших за год пациентов имела сердечно-сосудистые заболевания (38%), еще у 12% диагностировали острую хирургическую патологию, почти у 9% – травмы. С момента открытия в центре провели 36 сложных операций в гибридном формате, когда манипуляции одновременно или с небольшой разницей во времени выполняют специалисты разных направлений.

Уточняется, что повысить эффективность работы позволило не только применение новых принципов оказания экстренной медпомощи, но и внедрение современных технологий. Флагман ГКБ имени В. В. Вересаева – первый московский госпиталь, в котором сотрудники перешли на безбумажный документооборот, что позволило освободить специалистов от рутины и повысить скорость работы с пациентами.

Изменение процессов работы потребовало проведения и дополнительной профподготовки медиков. Персонал прошел обучение на базе кадрового центра столичного Депздрава. Также медработники прошли тренинги по темам "Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах", "Методика подготовки и анализ результатов лучевой диагностики при основных заболеваниях бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, почек, желчных путей, суставов, позвоночника", "Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография в неотложных состояниях", "Классическая рентгенология в неотложных состояниях".

В декабре прошлого года Сергей Собянин открыл флагман ГКБ имени Боткина и созданный на ее базе Московский урологический центр. По его словам, это уже четвертый центр, работающий по новому стандарту экстренной помощи. Получить лечение в урологическом центре смогут не только москвичи, но и пациенты из регионов, добавил мэр.

"Интервью": Игорь Парфенов – о флагманском центре имени Вересаева