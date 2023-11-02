Более 2 тысяч операций провели в гибридных операционных флагманских центров Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 2 тысяч операций провели в гибридных операционных флагманских центров при городской клинической больнице (ГКБ) имени В. В. Вересаева, Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. Об этом сообщили в портале мэра и правительства Москвы.

В департаменте здравоохранения отметили, что гибридные операционные являются самыми технологичными и оснащенными, поскольку там есть все самое необходимое для многоэтапных хирургических вмешательств любой сложности.

"Их с уверенностью можно назвать сердцем клиник. Они укомплектованы передовым оборудованием, в том числе мощными ангиографическими комплексами последнего поколения, С-дугами с 3D-визуализацией и многим другим", – сказано в сообщении.

В таких операционных применяют также методы эндоваскулярного вмешательства в ходе открытой операции, которые помогают людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с магистральными сосудами и нейрохирургическими нарушениями, добавили в пресс-службе.

Также в департаменте отметили, что если в обычных операционных вмешательство с участием нескольких врачей осуществляют в несколько этапов, то в гибридной – вся помощь оказывается на месте в более быстрые сроки.

Так, в больнице В. В. Вересаева помогли 37-летнему мужчине с черепно-мозговой травмой. Сделав ему компьютерную томографию, врачи диагностировали у него гематому размером в 110 миллилитров, которая давила на головной мозг. В связи с этим пациенту сделали экстренную операцию с участием нейро- и эндоваскулярных хирургов. В гибридной операционной специалисты с помощью малотравматичных методов перекрыли поврежденные артерии, а после удалили гематому.

"Гибридное вмешательство потребовало меньше времени на манипуляции, увеличило эффективность операции и сократило срок восстановления пациента. Уже через несколько дней он был выписан", – добавили в пресс-службе.

В департаменте сообщили, что каждый центр может принимать до 200 экстренных пациентов в день и предоставить полный комплекс помощи (диагностику, операцию и интенсивную терапию).

На данный момент гибридные операционные хотят сделать еще в трех флагманских центрах: в городских клинических больницах имени С. П. Боткина и имени В. М. Буянова, а также в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова.

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