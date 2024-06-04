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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Республику Конго. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что Лавров примет участие в переговорах с руководством страны, которые пройдут в городе Ойо.

Ранее Сергей Лавров посетил Гвинейскую Республику, где также встретился с политическим руководством страны.

До этого министр с официальным визитом посетил Китай. Главы МИД двух стран обсудили ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене.