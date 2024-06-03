Лавров прибыл с визитом в Гвинею

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гвинейскую Республику. Об этом сообщает ТАСС.

Борт Лаврова приземлился в аэропорту столицы Гвинеи Конакри. Главу российской дипломатии ожидает африканское турне – в Гвинее Лавров встретится с политическим руководством республики.

Прошлый визит Лаврова в Гвинею состоялся в 2013 году.

Ранее Лавров с официальным визитом посетил Китай. Главы МИД двух стран обсудили ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене.