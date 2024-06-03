Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 05:34

Политика

Лавров прибыл с визитом в Гвинею

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гвинейскую Республику. Об этом сообщает ТАСС.

Борт Лаврова приземлился в аэропорту столицы Гвинеи Конакри. Главу российской дипломатии ожидает африканское турне – в Гвинее Лавров встретится с политическим руководством республики.

Прошлый визит Лаврова в Гвинею состоялся в 2013 году.

Ранее Лавров с официальным визитом посетил Китай. Главы МИД двух стран обсудили ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика