03 июня, 05:34Политика
Лавров прибыл с визитом в Гвинею
Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гвинейскую Республику. Об этом сообщает ТАСС.
Борт Лаврова приземлился в аэропорту столицы Гвинеи Конакри. Главу российской дипломатии ожидает африканское турне – в Гвинее Лавров встретится с политическим руководством республики.
Прошлый визит Лаврова в Гвинею состоялся в 2013 году.
Ранее Лавров с официальным визитом посетил Китай. Главы МИД двух стран обсудили ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене.