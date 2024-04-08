Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет министра приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине. В столице Китая Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

Главы МИД двух стран обсудят ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене. Визит Лаврова в Китай продлится с 8 по 9 апреля.

Ранее МИД РФ анонсировал переговоры на "горячие темы" между Лавровым и главой МИД Китая. Главы министерств обсудят сотрудничество двух стран, в том числе на мировых площадках, с акцентом на работу в ООН, БРИКС, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и других форумах.