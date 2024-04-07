МИД РФ анонсировал переговоры на "горячие темы" между Лавровым и главой МИД Китая

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Глава МИД России Сергей Лавров 8–9 апреля прилетит в Китай в рамках рабочего визита, где обсудит с коллегой из КНР Ван И несколько "горячих тем", в том числе и ситуацию на Украине. Об этом сказано в заявлении пресс-службы российского ведомства.

"Запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – уточнили в МИД РФ.

Также в пресс-службе сообщили, что главы министерств обсудят сотрудничество двух стран, в том числе и взаимодействие на мировых площадках с акцентом на работу в ООН, БРИКС, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и других форумах.

Ранее Лавров заявил о преимуществах предложенного Китаем плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, Москва позитивно отреагировала на план китайской стороны, состоящий из 12 пунктов. Лавров обратил внимание, что документ, предложенный Китаем, выстроен по логике "от общего к частному".

