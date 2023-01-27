Лавров заявил о желании США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Призывы США и Европы к африканским государствам перестать сотрудничать с Россией похожи на попытки восстановить колониальную зависимость Африки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В Африке, мы знаем, регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Российской Федерацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новом виде", – приводит его слова РИА Новости.

Лавров уточнил, что Африка имеет колоссальный потенциал развития экономики. По его словам, континент является богатейшим с точки зрения природных ресурсов, которые "долгие столетия подлежали эксплуатации".

По мнению министра, Запад и сегодня хочет сохранить эксплуататорскую политику по отношению к Африке.

Ранее Лавров прибыл в Эсватини в рамках "африканского турне". Министр в рамках рабочей поездки посетил еще несколько африканских стран.

Первая остановка главы российского МИД в ходе визита в Африку была в ЮАР. Там Лавров встретился с с коллегой Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой. Они обсудили комплекс вопросов дальнейшего укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства.

В МИД Германии принесли извинения за сообщение в Twitter, в котором представители дипведомства заявили, что Лавров приехал в Африку не для того, чтобы полюбоваться на леопардов, а чтобы заявить о планах украинских властей "уничтожить все русское". Пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо расценила подобное сообщение как насмешку над континентом.

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