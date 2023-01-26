МИД ФРГ принес извинения за публикацию о поездке Лаврова в Африку

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В МИД Германии извинились за высказывания в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо назвала насмешкой над континентом. Об этом в дипломатическом ведомстве ФРГ написали в Twitter.

Ранее в дипведомстве опубликовали сообщение, в котором заявили, что российский дипломат приехал в Африку не для того, чтобы полюбоваться на леопардов, а чтобы заявить о планах украинских властей "уничтожить все русское".

Калондо заявила, что подобное сообщение можно расценить как насмешку над регионом и местными жителями.

"Ваша точка зрения принята, приносим извинения. Мы ценим наших африканских партнеров", – заявили в МИД Германии.

В ведомстве также подчеркнули, что не хотели никого оскорбить данной публикацией. Целью публикации в германском министерстве назвали "разоблачение лжи", которую Россия якобы использует для оправдания своей "империалистической агрессии" против Украины.

Лавров посетил континент в рамках "африканского турне". В ЮАР он провел встречу с коллегой Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой, обсудив комплекс вопросов дальнейшего укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства.

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