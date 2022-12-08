Захарова ответила Боррелю на сомнения в искренности поддерживающих Россию жителей Африки

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что жители Африки не знают ничего о Владимире Путине и не располагают информацией о местонахождении Донбасса, посоветовала ему не сравнивать людей с собой.

"Жозеп, Вы по себе-то людей не меряйте", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат уточнила, что деградация западных стран не является признаком течения подобного процесса в других государствах.

Ранее Боррель после распространенных фотографий жителей Мали с плакатами "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!" посчитал, что граждане Африки могут не подозревать о том, кто такой Путин и не знать, в какой точке мира расположен Донбасс.

До этого глава дипломатии ЕС заявил, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – это "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. Он заявил, что Европе не следует закрываться от других государств, поскольку "надо, чтобы сад вышел в джунгли".



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