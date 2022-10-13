Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – это "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм, сообщает РИА Новости.

"Европа – это сад, мы создали этот сад… Все здесь работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад", – заявил Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии.

Он призвал Европу внимательно относиться к такой ситуации и "беречь свой сад". По его мнению, возводить стены вокруг Европы неправильно, "надо, чтобы сад вышел в джунгли". По его словам, Европа должна гораздо больше быть вовлеченной в ситуацию в остальном мире.

"Мы привилегированные люди, мы создали комбинацию трех вещей – политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. Но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения", – сказал Боррель.

Он отметил, что Европа должна поделиться своими достижениями с остальным миром.

Боррель также посоветовал молодым европейским дипломатам в их будущей работе не говорить всю правду.

Ранее в СМИ сообщалось, что Евросоюз под влиянием США проводит невыгодную для себя политику на фоне украинского конфликта. Страны Европы готовятся к суровой зиме, так как на фоне российско-украинского конфликта и взрывов на "Северных потоках" энергетический кризис будет только усугубляться.

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