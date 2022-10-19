Боррель извинился за сравнение окружающего Европу мира с джунглями

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его слова про "привилегированную" Европу-"сад", которую окружают "джунгли" остального мира, вырвали из контекста. Об этом сообщает РИА Новости.

"Некоторые неправильно истолковали эту метафору как проявление колониального евроцентризма. Я сожалею, если кто-то почувствовал себя оскорбленным", – пояснил он.

Боррель заверил, что выступает против идеи "Европы как крепости", которая находится за оградой от остального мира.

Глава дипломатии ЕС пояснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.

"Моя ссылка на джунгли не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, "джунгли" есть везде, в том числе и сегодня на Украине", – подчеркнул Боррель.

Также дипломат принес извинения тем, кто истолковал его метафору как колониальный европоцентризм.

Заявление о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – это "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм, Боррель сделал, выступая на открытии Европейской дипломатической академии.

Он призвал Европу внимательно относиться к такой ситуации и "беречь свой сад". По его мнению, возводить стены вокруг Европы неправильно, "надо, чтобы сад вышел в джунгли".

До этого в СМИ сообщалось, что Евросоюз под влиянием США проводит невыгодную для себя политику на фоне украинского конфликта.

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