Боррель заявил об истощении в ЕС запасов поставляемого Киеву оружия

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В Евросоюзе истощаются запасы оружия, которое поставляют Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, это происходит из-за недостаточного финансирования военно-промышленного комплекса ЕС на протяжении нескольких лет. Он пояснил, что поставляемое Киеву оружие Евросоюз берет не со складов, а из армий стран.

Вместе с тем Боррель указал на быстрое улучшение ситуации в данной сфере.

"В 2021 году все страны ЕС потратили на оборону 214 миллиардов евро, что на 6% больше, чем в 2020 году", – приводит его слова ТАСС.

Глава внешнеполитической службы указал, что в настоящее время в Евросоюзе есть 27 разных армий, но нет единой европейской армии.

"В связи с этим мы сначала должны исправить наше прошлое и компенсировать недостаток военных инвестиций, а затем выиграть будущее. Поэтому я назову цифру, которая должна стать частью наших политических дебатов", – сказал Боррель.

Он призвал увеличить расходы на оборону на 70 миллиардов евро к 2025 году.

В начале октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует выделить 2 миллиарда евро финансовой помощи Украине. Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о планах создать фонд помощи Украине в размере 100 миллионов евро.



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