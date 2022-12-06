США не поставляют вооружения Киеву для ударов по России – Госдеп

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Американские власти не поставляют Украине вооружения с целью нанесения ударов по России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России", – цитирует его ТАСС.

По словам Прайса, поставки вооружений киевскому режиму со стороны США носят оборонительный характер. Кроме того, как уточнил глава пресс-службы Госдепа, США не призывают Украину наносить удары за пределами своей территории.

Ранее стало известно, что США уменьшили дальность переданных Украине РСЗО HIMARS. Установки модифицировали с целью недопущения использованиях их в атаках по России.

До этого американские власти заключили контракт с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Общая стоимость контракта составила 1,2 миллиарда долларов.



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