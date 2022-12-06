В США предложили оценить риски для нацбезопасности от поставок оружия Киеву

Фото: ТАСС/Efrem Lukatsky/АР

В Исследовательской службе конгресса США решили оценить риски для национальной безопасности от поставок оружия на Украину, сообщает RT.

Служба опубликовала документ о поставках Киеву ЗРК NASAMS. Ранее Украине передали две установки ПВО NASAMS. При этом Пентагон допустил поставку еще шести таких ЗРК в течение пары лет.

"В свете участившихся российских воздушных и ракетных ударов по Украине, будет ли восьми обещанных Соединенными Штатами батарей NASAMS достаточно для защиты интересов Украины? Если нет, то сколько батарей NASAMS потребуется? Есть ли у США в возможность предоставить эти комплексы, не подвергая свою национальную безопасность неоправданному риску?" – говорится в документе.

Также инициаторы оценки рисков усомнились, есть ли у NASAMS полная оперативная совместимость с другими комплексами ПВО стран, не входящих в НАТО и ЕС, которые использует Украина.

Ранее Пентагон сообщил, что власти США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Киева. Данная закупка будет осуществляться в рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты, дальность действия которых составляет более 800 километров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!