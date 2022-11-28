Украина попросила ракеты дальностью более 800 км

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить государству ракеты, дальность действия которых составляет более 800 километров. Свою просьбу он озвучил в Twitter.

По его словам, наиболее эффективное решение энергетической проблемы украинской стороны – это предоставление Киеву ракет дальностью 800 километров и больше. Данилов заявил, что снаряды помогут сэкономить на генераторах.

Отмечается, что из-за дальности подобных ракет в зоне поражения могут оказаться многие регионы российской стороны.

Между тем в СМИ распространилась информация, что Boeing планирует поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем.

Компания якобы хочет предоставить систему "наземной бомбы малого диаметра" (GLSDB). Речь идет об одном из многочисленных планов по производству новых боеприпасов для Киева, проинформировали инсайдеры в сфере промышленности.

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