РФ атакует инфраструктуру Украины в ответ на поставки оружия – Небензя

Фото: министерство обороны РФ

Российская сторона продолжает производить атаку по украинской инфраструктуре в ответ на регулярные поставки Киеву вооружения с Запада. Таким мнением поделился постоянный представитель при ООН Василий Небензя во время заседания.

"Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", – цитирует его РИА Новости.

Постпред добавил, что в цели СВО входит подрыв боеспособности военной структуры украинской стороны. Небензя заявил, что подобная задача будет решаться с помощью военных методов.

Дипломат также подчеркнул, что РФ хочет дождаться от западной стороны принципиальной оценки свидетельств пыток российских военнопленных украинской армией. Сейчас фиксируется все больше случаев применения ВСУ истязаний, что является нарушением Женевских конвенций 1949 года, подчеркнул Небензя.

Срочное заседание СБ Организации Объединенных Наций состоялось 23 ноября в 16:00 по Нью-Йорку (в полночь по московскому времени. – Прим. ред.).

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