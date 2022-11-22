Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Госдума приняла заявление палаты, содержащее призыв к мировым парламентам осудить преступления, совершенные Вооруженными силами Украины в отношении российских солдат, а также привлечь к ответственности виновных в их расстреле. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В обращении парламентарии охарактеризовали произошедшее как грубейшее нарушение киевским режимом международного гуманитарного права, Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и других мировых документов.

Документ внесли в ГД в понедельник, 21 ноября. Помимо этого, депутаты назвали расстрел российских военнопленных проявлением "нацисткой сущности киевской власти". В Госдуме считают, что Украина в течение долгого времени поощряет убийства, пытки и жестокое обращение с военнопленными и мирным населением.

Ранее в Сети начало распространяться видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами. На кадрах видно, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться, на что в ответ бойцы ВС РФ бросают оружие. После этого украинские военные заставили пленных лечь на землю, а затем их расстреляли.

В СК заявили, что кадры были сняты в конце марта – начале апреля в районе Черниговщины. В комитете пообещали изучить соответствующий ролик.

Позже зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в связи с произошедшим РФ направила генсеку организации Антониу Гуттеришу письмо. Комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала провести международное расследование всех преступлений, совершенных украинскими военнослужащими и воющими на их стороне боевиками.



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