В США внимательно следят за сообщениями о расстреле военнопленных РФ

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Власти США внимательно следят за сообщениями о расстреле российских военнопленных бойцами Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделала американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепе вопросы пресечения военных преступлений и их расследования. Об этом сообщает ТАСС.

Она добавила, что "законы войны" должны применяться ко всем сторонам конфликта в равной степени.

Ранее в Сети начало распространяться видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами. На кадрах бойцы ВСУ вынудили военных РФ сдаться. Российские военнослужащие бросили оружие, а солдаты ВСУ заставили их лечь на землю, а затем расстреляли.

Следственный комитет предположил, что видео снято еще в конце марта – начале апреля в районе Черниговщины. В СК пообещали изучить ролик. Позже американская газета The New York Times подтвердила подлинность кадров. По данным издания, инцидент произошел в Макеевке.



Американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом российских военнопленных

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