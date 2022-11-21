NYT подтвердила подлинность кадров с места расстрела российских пленных

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Газета New York Times подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке, сообщает РИА Новости.

Авторы публикации заверяют, что сравнили кадры со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что они были сделаны в Макеевке. В материале говорится, что эти видеозаписи предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны.

Газета привела мнение двух экспертов о том, что могло произойти. Медицинский советник в правозащитной организации "Медики за права человека" Рохини Хаар отметила, что люди, лежащие на земле с руками за спиной, очевидно, уже не участвуют в бою. По ее словам, они не считаются участниками боевых действий и фактически являются военнопленными.

"Похоже, что большинство из них убили выстрелом в голову. Видны лужи крови. Это указывает, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, никто не пытался их забрать или помочь им", – добавила доктор.

В свою очередь, эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич заявила, что прокурор Международного уголовного суда должен изучить этот эпизод, учитывая, какое внимание он привлек.

По словам Вукушич, для расследования нужно будет посетить место, где произошел расстрел, чтобы установить, кто где находился, и собрать гильзы. Также важно провести патологоанатомические и судебно-медицинские экспертизы и изучить действия украинских военных после стрельбы.

По словам эксперта, у украинских властей есть возможность провести расследование. Она призвала сделать это и поделиться своими выводами.

18 ноября в Сети распространились видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться. Те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.

В СПЧ между тем призвали провести международное расследование всех преступлений украинских военных. Там отметили, что случаи подобные этому уже расследуются российским СК, однако без международной поддержки виновные могут остаться безнаказанными.



РФ требует осудить расстрел российских военнопленных на Украине

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