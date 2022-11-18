СК возбудил уголовное дело после расстрела военнопленных РФ на Украине

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с расстрелом солдатами ВСУ плененных российских военнослужащих на территории ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Военные следственные органы<...> возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" и "ж" части 2 статьи 105, а также частью 1 статьи 356 УК РФ", – говорится в сообщении.

В указанных статьях речь идет о преступлениях, связанных с убийством нескольких человек группой человек в рамках служебной деятельности, а также жестоким обращением с военнопленными и применением запрещенных методов ведения боевых действий.

Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают лица, совершившие данное преступление, проводят иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента.

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в связи со случившимся в компетентные международные организации. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Это военное преступление, преступление против человечности, которое не может не вызывать отвращения и возмущения. Считаю, необходимо провести тщательное расследование этого преступления", – написала омбудсмен.

Она отметила, что уже обратилась к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, главе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений на Украине Эрику Месе и главе комитета Совета Европы по предупреждению пыток Алану Митчеллу с требованием осудить произошедшее и обеспечить соответствующее расследование.

Ранее в Сети распространились видео, на которых видно, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться, те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там также отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.



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