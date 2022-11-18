Убийцы пленных россиян должны понести кару – Медведев

Фото: телеграм-канал ''Подъем''

Украинские военные, расстрелявшие пленных солдат ВС РФ, должны понести кару по принципу "жизнь за жизнь", заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы", – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев отметил, что только смертная казнь по ветхозаветному принципу "жизнь за жизнь" представляет собой чистую кару, поскольку обычное уголовное наказание состоит как из кары, так и предоставления преступнику условий для перевоспитания.

18 ноября в интернете распространились видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться, те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там также отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.

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