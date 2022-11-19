В СПЧ призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

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Комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала провести международное расследование всех преступлений, совершенных украинскими военнослужащими и воющими на их стороне боевиками. Об этом сообщает пресс-служба Совета по правам человека.

"Мы призываем <...> провести всестороннее расследование всех известных фактов (преступлений ВСУ. – Прим. ред.) и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права", – говорится в заявлении Совета.

Там отметили, что подобные случаи уже расследуются российским следственным комитетом, однако без международной поддержки виновные могут остаться безнаказанными. Военные преступления совершаются Киевом не впервые, подчеркнули в СПЧ. В частности в марте этого года произошел случай, аналогичный тому, что получил резонанс накануне.

Также правозащитники заявили, что призыв в первую очередь адресован ООН и их коллегам в странах Азии, Африки и Латинской Америки, поскольку они осознают, что в Европе он из-за политического давления может быть проигнорирован.

18 ноября в интернете распространились видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться. Те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там также отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.



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