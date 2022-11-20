В Киеве проверят видео с расстрелом российских военнопленных

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Украинские власти проведут проверку в связи с видео, на котором солдаты ВСУ расстреливают российских военнопленных. Об этом заявила в кулуарах форума по безопасности в Канаде заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

"Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео", – приводит ее слова CNBC.

18 ноября в Сети распространились видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться. Те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там также отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.

В СПЧ между тем призвали провести международное расследование всех преступлений украинских военных. Там отметили, что случаи подобные этому уже расследуются российским СК, однако без международной поддержки виновные могут остаться безнаказанными.



РФ требует осудить расстрел российских военнопленных на Украине

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