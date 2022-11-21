РФ займется поиском расстрелявших российских военнопленных на Украине – Песков

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Москва самостоятельно займется розыском виновных в расстреле российских военнопленных на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Они должны быть найдены и наказаны", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что российская сторона готова к проведению международного расследования, однако только в том случае, если ее убедят в эффективности этой процедуры.

"Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен", – добавил Песков.

18 ноября в Сети распространились видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться. Те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

РФ требует осудить расстрел российских военнопленных на Украине

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