Володин заявил, что Зеленский должен предстать перед трибуналом

Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Украинская сторона за насилие в сторону пленных российских бойцов должна понести самое суровое наказание, а президент Владимир Зеленский – предстать перед судом. Таким мнением поделился спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих – лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что руководители стран Европы не выступили с осуждением украинских преступлений. Володин считает, что подобное молчание в 30-х годах XX века стало причиной создания фашистского государства.

18 ноября в Сети распространились видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться. Те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там также отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.



Американские СМИ подтвердили подлинность видео с расстрелом российских военнопленных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!