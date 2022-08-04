СК изучит видео с расстрелом российских военнопленных под Черниговом

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Следственный комитет РФ изучит видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соответствующая видеозапись ранее была опубликована в одном из телеграм-каналов. По предварительным данным, кадры были сняты в конце марта – начале апреля в районе Черниговщины.

"Данные факты в очередной раз свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции <...> об обращении с военнопленными", – говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что следователями принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что большинство российских солдат, попавших в плен на Украине, подвергаются избиениям и не имеют возможности связаться с семьей. В ведомстве уточнили, что с побоями столкнулись 81% пленных, 79% не могли связаться с родными, 55% были насильно привлечены к съемкам пропагандистских видеороликов, 46% не получили необходимую медпомощь.

Минобороны РФ фиксирует многочисленные случаи избиений и намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов и неоказания медпомощи. В частности, о данных фактах свидетельствуют видеоролики, распространенные в Сети, заявили в ведомстве.

