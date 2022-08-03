Большинство пленных на Украине подвергаются избиениям – Минобороны РФ

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Большинство российских солдат, попавших в плен на Украине, подвергаются избиениям и не имеют возможности связаться с семьей, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам опроса вернувшихся из плена военнослужащих с побоями столкнулись 81% пленных, 79% не могли связаться с родными, 55% были насильно привлечены к съемкам пропагандистских видеороликов, 46% не получили необходимую медпомощь.

"Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды)", – сказал Фомин.

Также, по его словам, военнопленные постоянно находились в масках, закрывающих глаза. Он отметил, что Минобороны РФ фиксирует многочисленные случаи избиений и намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов и неоказания медпомощи. В частности, о данных фактах свидетельствуют видеоролики, распространенные в Сети.

"Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств", – заключил Фомин.

Ранее Фомин сообщил, что Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными и телами погибших военнослужащих. По его словам, всего Киеву были переданы 18 военнопленных. Фомин отметил, что диалог по данному вопросу был организован при участии Международного комитета Красного Креста.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.