Большинство пленных на Украине подвергаются избиениям – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Большинство российских солдат, попавших в плен на Украине, подвергаются избиениям и не имеют возможности связаться с семьей, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Об этом сообщает РИА Новости.
По результатам опроса вернувшихся из плена военнослужащих с побоями столкнулись 81% пленных, 79% не могли связаться с родными, 55% были насильно привлечены к съемкам пропагандистских видеороликов, 46% не получили необходимую медпомощь.
"Обеспечивались недостаточным питанием или питанием неудовлетворительного качества 19% военнослужащих. Так, в месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды)", – сказал Фомин.
Также, по его словам, военнопленные постоянно находились в масках, закрывающих глаза. Он отметил, что Минобороны РФ фиксирует многочисленные случаи избиений и намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов и неоказания медпомощи. В частности, о данных фактах свидетельствуют видеоролики, распространенные в Сети.
"Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, широко практикуются вымогательство денежных средств", – заключил Фомин.
Ранее Фомин сообщил, что Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными и телами погибших военнослужащих. По его словам, всего Киеву были переданы 18 военнопленных. Фомин отметил, что диалог по данному вопросу был организован при участии Международного комитета Красного Креста.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: