ВСУ ударили из HIMARS по СИЗО с пленными – Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило о том, что ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору, где находились пленные. Ведомство написало об этом в своем телеграм-канале.

Удар произошел в районе населенного пункта Еленовка. В Минобороны это назвали очередной кровавой провокацией Киева, совершенной с целью запугивания украинских бойцов и предотвращения их сдачи в плен.

"Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора", – говорится в публикации.

Ранее боевики украинской территориальной обороны расстреляли бойцов 58-й мотопехотной бригады ВСУ при их отступлении из населенного пункта Покровское в ДНР.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей в Славянске.

По его словам, пока военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей, украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео эти действия, чтобы обвинить российских солдат в якобы актах мародерства.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.