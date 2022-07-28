Боевики теробороны расстреляли бойцов ВСУ при их отступлении в ДНР

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Боевики украинской территориальной обороны расстреляли бойцов 58-й мотопехотной бригады ВСУ при их отступлении из населенного пункта Покровское в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны", – заявил он.

Конашенков пояснил, что боевики теробороны занимали позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей в Славянске.

По его словам, пока военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей, украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео эти действия, чтобы обвинить российских солдат в якобы актах мародерства.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

