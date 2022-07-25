В Минобороны предупредили о следующей провокации ВСУ в Славянске

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Киев в ближайшие дни взорвет емкости с гексаном в Славянске, чтобы вновь обвинить Россию в атаке, сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, ВСУ уже подготовили очередную чудовищную провокацию на масложировом комбинате в Славянске, где размещено химически опасное вещество – гексан.

"Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Мизинцев сообщил, что украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей в Славянске.

По его словам, пока военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей, украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео эти действия, чтобы обвинить российских солдат в якобы актах мародерства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

