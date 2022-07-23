В Херсонской области задержали агента ВСУ, передававшего данные о перемещении ВС РФ – СМИ

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Жителя Херсона задержали за то, что он передавал ВСУ данные о перемещении российских военных в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

"После утраты контроля над Херсонской областью разведка ВСУ завербовала жителя Херсона, который обеспечивал передачу данных с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" украинским военным", – рассказал источник.

Отмечается, что завербованный украинскими силами агент был задержан, и сейчас он дает показания. Он признался, что изначально собирал информацию о передвижении техники, основываясь на свидетельствах очевидцев. Позже ему предоставили доступ к 16 камерам.

Кроме того, при задержании в его квартире были найдены автоматы, патроны и гранаты.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей в Славянске.

По его словам, пока военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей, украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео эти действия, чтобы обвинить российских солдат в якобы актах мародерства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.