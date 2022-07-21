ВКС РФ уничтожили более 600 боевиков и наемников под Одессой

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Воздушно-космические силы России уничтожили в Одесской области более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников, сообщает Минобороны РФ.
"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что более 320 националистов были уничтожены в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве.
Ранее официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что свыше 200 морских пехотинцев Украины были уничтожены в результате удара оружием морского базирования по пункту временной дислокации в Одесской области.
До этого он рассказал, что российские военные ударили по пункту временного расположения "Правого сектора" (признан экстремистским и запрещен в РФ) в Запорожской области. В результате было уничтожено до 200 националистов. Также удалось уничтожить хранилища с боеприпасами к поставленному американскому и европейскому вооружению под Одессой.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-3
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