ВС РФ поразили пункт временной дислокации "Правого сектора"

Фото: Минобороны РФ

Российские военные ударили по пункту временного расположения "Правого сектора" (признан экстремистским и запрещен в РФ) в Запорожской области. В результате было уничтожено до 200 националистов, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования "Правый сектор" (признан экстремистским и запрещен в РФ). Уничтожено до 200 боевиков", – приводит его слова ТАСС.

Российским военнослужащим также удалось уничтожить хранилища с боеприпасами к поставленному американскому и европейскому вооружению под Одессой.

"В районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению", – сообщили в Минобороны.

Также в районе Долины ДНР ВС РФ ударили по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады. При ударе было уничтожено свыше 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.

Ранее российские комплексы "Искандер" ударили по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Ракеты выпустили по целям, которые до этого выявили с помощью беспилотников. При этом в результате удара все боеприпасы попали точно в цель. Гражданские объекты остались без повреждений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

