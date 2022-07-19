С западных направлений на Украину стали прибывать эшелоны с оружием НАТО. По данным российских спецслужб, большая часть в итоге оказывается на черном рынке. Остатки используются для обстрела гражданских объектов.

В Европе уже выражали озабоченность по этому поводу, но в Вашингтоне прекращать поставки не намерены. Представители Пентагона обсудят с другими членами НАТО новый пакет военной помощи Киеву 20 июля.

Что происходит в зоне проведения спецоперации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.