Генсек ООН призвал вернуть на мировой рынок продовольствия РФ и Украины

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть продовольствие РФ и Украины на мировой рынок. По его мнению, только так можно избежать голода во многих странах в текущем году.

Чтобы не допустить серьезного кризиса, нужно действовать сообща, добавил он.

"Это подразумевает немедленное возвращение на мировые рынки продовольствия Украины, а также продовольствия и удобрений из России, и сохранение открытой глобальной торговли", – передает РИА Новости его слова.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал подробности о подготовке нового пакета санкций в отношении Российской Федерации. По словам дипломата, новые санкции не предусматривают прямые ограничения против российского экспорта удобрений и продовольствия. Кроме того, не вводятся запреты на оплату данных категорий товаров.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.