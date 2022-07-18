Санкции ЕС не вводят прямые ограничения на экспорт удобрений из России – Боррель

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал подробности о подготовке нового пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

"COREPER II сейчас начал работу, чтобы финализировать, называйте это новыми санкциями или новым пакетом, или усилением мер против России", – заявил Боррель.

По словам дипломата, новые санкции не предусматривают прямые ограничения против российского экспорта удобрений и продовольствия. Кроме того, не вводятся запреты на оплату данных категорий товаров.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что новые антироссийские санкции подразумевают ограничения для физлиц и организаций, а также эмбарго на золото из РФ и дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.