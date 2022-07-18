В ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ – МИД Венгрии

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Новые санкции Евросоюза в отношении России коснутся 48 человек, среди которых вице-премьер РФ, региональные политики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В санкционный список также включены 9 организаций, в том числе Сбербанк, при этом в документ внесен пункт, благодаря которому финансовая организация будет иметь возможность выполнить обязательства перед бывшими клиентами в Венгрии.
"В соответствии с планами, среди прочего будет введено эмбарго на золото (из РФ), ужесточена торговля так называемыми товарами двойного назначения, введены дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, установлены запреты в отношении других, в основном бухгалтерских, аудиторских и налоговых консалтинговых услуг", – цитирует его РИА Новости.
Глава венгерского МИД добавил, что новый пакет санкций будет доработан в понедельник, 18 июля.
Ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что в новый пакет санкций Евросоюза против России будут включены российские юридические лица и политики.
До этого сообщалось, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России в ближайшие недели. По данным СМИ, обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть продолжается. При этом источники агентства считают, что решение по этому вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.
Отмечалось, что некоторые члены ЕС говорят о расширении санкций против российского газа. Однако большинство стран такие меры не поддерживают.
Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций 18 июля
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