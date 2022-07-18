В МИД Люксембурга сообщили, что новые санкции ЕС коснутся политиков и юрлиц РФ

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В новый пакет санкций Евросоюза против России будут включены российские юридические лица и политики, поддерживающие проведение специальной военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
"Знаю, что санкции не изменят мир. Но думаю, что мы должны продолжать курс, который взяли. Речь снова идет о людях, политиках, в первую очередь из России, но также коллаборационистах с Украины. Речь также идет о некоторых юридических лицах", – приводит ТАСС его слова.
Министр подчеркнул, что предварительная работа над ограничениями уже проделана.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России в ближайшие недели. По данным СМИ, обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть продолжается. При этом источники агентства считают, что решение по этому вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.
Отмечалось, что некоторые члены ЕС говорят о расширении санкций против российского газа. Однако большинство стран такие меры не поддерживают.
Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций 18 июля
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