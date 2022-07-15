ЕК внесет изменения в список антироссийских санкций 15 июля – СМИ

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Еврокомиссия намерена в пятницу, 15 июля, принять новый пакет санкций в отношении России, он затронет золото, химикаты и машиностроение, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник СМИ уточнил, что ограничения также коснутся импорта российского золота через третьи страны.

При этом планируется и внесение некоторых изменений в санкционный режим, чтобы ограничения не касались экспорта продовольствия и зерна из РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России в ближайшие недели.

По данным СМИ, сейчас продолжается обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть. При этом источники агентства считают, что решение по этому вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.

Отмечалось, что некоторые члены ЕС говорят о расширении санкций против российского газа. Однако большинство стран такие меры не поддерживают.

Западные страны стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

