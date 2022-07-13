Ограничения на поставки газа из РФ не войдут в новый пакет санкций ЕС – премьер Чехии

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскрыл подробности о седьмом пакете санкций Европейского союза (ЕС) против России, передает Reuters.
По словам политика, санкции коснутся импорта золота из России. Также будет расширен список ограничений на экспорт и введены рестрикции в отношении ряда физических лиц.
Он пояснил, что ряд европейских стран зависит от российского газа. Таким образом, топливо не войдет в список ограничений. По словам премьера, Чехия делает все, чтобы сократить зависимость от энергоресурсов из России. Тем не менее, к зиме полностью добиться этого не удастся.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское золото будет продаваться в те страны, где оно востребовано. Если один рынок теряет свою привлекательность, отметил Песков, то происходит переориентировка туда, где действуют более комфортные и законные экономический режимы, а эти товары более востребованы.
До этого агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что президент США Джо Байден и другие лидеры государств G7 планируют ввести запрет на ввоз нового российского золота. По его данным, во вторник, 28 июня, Минфин США планирует принять постановление о запрете на импорт в страну золота из РФ. Данное ограничение дополнит уже действующие антироссийские санкции.
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